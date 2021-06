Helen Mertens: ‘Natuurlijk schuurt het wel eens met Zuyderland’

Het Maastricht UMC+ leidt de inzet op gezondheid en preventie in Limburg. Dat lukt alleen als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten in Limburg intensief samenwerken, stellen MUMC+-bestuurders Helen Mertens en Annemie Schol in de podcast Voorzorg.

In de podcast Voorzorg reflecteren Helen Mertens en Annemie Schols, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+, op de coronacrisis en de belangrijkste lessen. De crisis heeft de noodzaak van de inzet op betere gezondheid en preventie alleen maar groter gemaakt. Het Maastricht UMC+ nam de regie bij het opstellen van een kennis- en innovatieagenda voor Zuid-Oost-Nederland. Samenwerken om Limburg gezonder te maken is daarbij het credo. Mertens: “Met samenwerking bereik je meer dan met marktwerking.”

Samenwerken met Zuyderland

Oud-minister Bruno Bruins voor Medische Zorg riep de umc’s op om de regie te nemen voor regionaal gezondheidsbeleid. Het Maastricht UMC+ doet dat in een regio met het topklinische ziekenhuis Zuyderland dat groter is. Is dat niet lastig? Mertens: “We werken heel plezierig samen met Zuyderland. Natuurlijk schuurt het soms ook. Bij het verdelen van de tweedelijnszorg merk je dat het Zuyderland een heel groot ziekenhuis is met grote ambities. Samenwerking begint meestal bottom-up, bij specialisten die samenwerken. Specialisten die niet in het Maastricht UMC+ zijn opgeleid, hebben de neiging om eerder naar andere ziekenhuizen te kijken. We proberen via regionale samenwerking bijvoorbeeld de oncologische zorg te behouden in onze regio. Soms moet je daarover een goed gesprek voeren.”

Fusieplannen?

De fusie tussen de laboratoria is enkele jaren geleden mislukt. Zijn er nieuwe fusieplannen? Mertens: “Nee. Ik zie een enorm laboratorium verrijzen op de locatie in Sittard. De volumes zijn nu groot genoeg voor twee zelfstandige laboratoria.”

U vindt de podcast Voorzorg ook op Spotify en Apple Podcasts. Luister ook naar andere afleveringen van Voorzorg.

Mertens gaat in het interview ook in op de calamiteiten na een stroomuitval. Lees het hele interview op Zorgvisie.