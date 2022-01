Helft specialisten ouderengeneeskunde ontevreden over relatie met bestuur

Zo’n 45 procent van de specialisten ouderengeneeskunde is ontevreden over de huidige relatie met het bestuur. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Verenso is uitgevoerd. Om de relatie te verbeteren, doet de onderzoeker diverse aanbevelingen aan zowel de specialist ouderengeneeskunde als aan Verenso, Soon en ActiZ.

Het onderzoek is uitgevoerd door aios ouderengeneeskunde Vera van Atteveld. Zij onderzocht tijdens haar beleidsstage de relatie tussen de specialist ouderengeneeskunde en de raad van bestuur in verpleeghuisorganisaties. Zij concludeert dat een nipte meerderheid van 55 procent van de respondenten tevreden is met de huidige relatie tussen de specialist ouderengeneeskunde en de raad van bestuur. “Hier valt dus nog veel te winnen.”

Professioneel statuut

De tevredenheid over de samenwerking kan onder meer verbeterd worden door een betere implementatie van het professioneel statuut. “Maar liefst 91 procent van de specialisten ouderengeneeskunde vindt het belangrijk om afspraken over overleg met de bestuurder formeel vast te leggen. Slechts in 48 procent van de gevallen is dit ook daadwerkelijk het geval. De implementatie van het professioneel statuut vraagt dus nog om aandacht.”

Terwijl het kwaliteitskader verpleeghuiszorg een professional voorschrijft in de raad van bestuur, is dit slechts in 5 procent van de gevallen een specialist ouderengeneeskunde. De professionele adviesraad (PAR) komt slechts in 36 procent van de organisaties voor.

Aanbevelingen

Van Atteveld komt met een aantal aanbevelingen aan zowel de specialisten ouderengeneeskunde als aan Verenso, SOON en ActiZ. De specialist ouderengeneeskunde adviseert zij in gesprek te gaan met het bestuur, het implementeren van het professioneel statuut en het volgen van de workshop medisch leiderschap.

De aios geeft Verenso, SOON en ActiZ een drietal tips. Zo dient medisch leiderschap in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde verankerd te worden. Verenso is hierover in gesprek met SOON. “Onderzoek daarnaast hoe het aantal specialisten ouderengeneeskunde in de raad van bestuur verhoogd kan worden en hoe een cultuur van inspraak bewerkstelligd en vastgelegd kan worden.” Daarover is Verenso om de tafel met ActiZ. “Hier ligt onder meer het verzoek om medisch leiderschap een plek te geven in de cao. Deze notitie onderschrijft de noodzaak en zullen we uiteraard met ActiZ bespreken.” Herzie tot slot het professioneel statuut en bevorder implementatie. “In 2022 gaan we het professioneel statuut opnieuw tegen het licht houden en onder de aandacht brengen van de Verenso-leden om aan de hand van dit statuut de afspraken met de bestuurder vorm te geven”, meldt Verenso op haar website.