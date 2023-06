Helft grootste jeugdzorgaanbieders lijdt verlies door hogere personeelskosten

De financiële situatie van jeugdzorgaanbieders verslechtert. Twaalf van de 25 grootste jeugdzorgaanbieders is het in 2022 niet gelukt om kostendekkend de zorg te verlenen. Zelfs met een stijgende omzet daalde de gemiddelde winstgevendheid van deze 25 zorginstellingen van 1,6 procent naar 0,7 procent, blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau A-INSIGHTS. Hiermee wordt het ook twijfelachtig op de geplande bezuinigingen op de jeugdzorg wel mogelijk zijn.

© bymuratdeniz / Getty Images / iStock

Personeelskosten waren debet aan de verslechterde financiën. Jeugdzorginstellingen waren vorig jaar veel meer kwijt aan het inhuren van extern personeel zoals zelfstandigen. Die kosten stegen met 27,1 procent. De uitgaven aan het eigen personeel stegen met 4,6 procent. Personeel is de grootste kostenpost voor zorgaanbieders. Ruim 75 procent van de opbrengsten wordt aan personeel uitgegeven.

Verzuim blijft stijgen

Zo meldde Pluryn onlangs dat de inhuur van externe zorgmedewerkers maar liefst verdubbelde van 26,6 miljoen euro naar 46,5 miljoen euro in 2022. Met een eenmalige bonus van 1000 euro bruto wist Pluryn 400 medewerkers over te halen om langer te werken waardoor een rem is gezet op de groei van de externe inhuur.

De organisaties hebben ook het verzuim zien toenemen. In 2021 was het gemiddelde verzuim bij deze aanbieders al relatief hoog met 7,3 procent. In 2022 ligt dit percentage nog hoger en komt deze uit op 8,1 procent.

Beter contractafspraken

De 25 grootste jeugdzorgaanbieders zijn goed voor 30 procent van het begrootte jeugdzorgbudget. Vorig jaar zagen zij de omzet met 3,8 procent stijgen naar 1,8 miljard euro. Volgens het adviesbureau wordt de toename van de opbrengsten met name veroorzaakt door indexering van tarieven en betere contractafspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten.

Volgens A-INSIGHTS staan de geplande bezuinigingen die zijn afgesproken onder meer als onderdeel van de hervormingsagenda lijnrecht tegenover de toegenomen uitgaven aan de totale jeugdzorg. Ook per cliënt zijn de uitgaven toegenomen. “Hieruit blijkt dat de jeugdzorg alleen maar duurder is geworden, in plaats van effectiever.”

Eerder liet de Jeugdautoriteit al weten dat bij achttien jeugdzorgaanbieders de financiële problemen zo groot zijn dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Afhankelijk van de problematiek kunnen de zorgverleners binnen enkele maanden tot jaren in de problemen komen en werken ze nu aan herstel- en continuïteitsplannen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen.