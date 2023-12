Helft zorgmedewerkers krijgt regelmatig te maken met agressie  

Ruim de helft van de zorgprofessionals krijgt minimaal één keer per maand te maken met agressie van patiënten of cliënten. Ook agressie van familieleden van patiënten blijkt een veelvoorkomend probleem; ruim een derde (35 procent) van de zorgprofessionals wordt minstens één per maand geconfronteerd met agressie door deze groep, blijkt uit een peiling van IZZ.

47 procent van zorgmedewerkers die weleens agressie ervaart, maakt hier echter geen melding van. Slechts zeven procent deed in 2023 melding of aangifte bij de politie en slechts 35 procent meldde incidenten bij de werkgever.

Ggz

In de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg blijkt het aantal gevallen van agressie vanuit patiënten het hoogst. Binnen deze sectoren krijgen ruim zeven op de tien zorgmedewerkers minimaal één keer per maand te maken met agressie vanuit patiënten of cliënten.

Ook in andere zorgsectoren is het aantal gevallen van agressie richting medewerkers hoog. Zo wordt de helft van het personeel in de jeugdzorg, verpleging en thuiszorg minstens één keer per maand agressief door patiënten of cliënten benaderd. Daarnaast geeft bijna de helft van het ziekenhuispersoneel aan minimaal maandelijks met agressie vanuit patiënten om te moeten gaan.