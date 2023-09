Helft zorgspecialisten vertrekt uit Tweede Kamer

De helft van de fracties in de Tweede Kamer verliest hun belangrijkste specialist op het gebied van de gezondheidszorg. Bij acht van de achttien fracties keren die zorgwoordvoerders na de verkiezingen van 22 november niet terug in de Kamer, voornamelijk omdat ze zich niet meer verkiesbaar stellen.

Het gaat om het CDA (Joba van den Berg), SP (Peter Kwint), GroenLinks (Corinne Ellemeet), SGP (Kees van der Staaij), Denk (Tuhanan Kuzu), BIJ1 (Sylvana Simons), JA21 (Nicki Pouw-Verweij) en Fractie Den Haan (Liane den Haan).

Bij enkele partijen vertrekken meerdere zorgwoordvoerders. Het CDA verliest naast Van den Berg ook Lucille Werner (onder meer gehandicaptenzorg) en de ondervoorzitter van de Kamercommissie VWS, René Peters. Overigens heeft ook de voorzitter van deze commissie, Bart Smals (VVD), aangekondigd niet terug te keren.

Ook de PvdA-fractie verliest twee zorgspecialisten. Mohammed Mohandis is de eerste woordvoerder, maar de nummers twee en drie keren niet meer terug in het parlement: Attje Kuiken en Henk Nijboer. Daarnaast raakt Denk zijn tweede zorgspecialist kwijt: behalve Kuzu stopt plaatsvervanger Farid Azarkan ermee na de verkiezingen.

Overigens verliest JA21 haar belangrijkste zorgwoordvoerder (Nicki Pouw-Verweij), maar zij is overgestapt naar BBB. Op de vrijdag gepresenteerde kandidatenlijst van de partij van Caroline van der Plas staat Pouw-Verweij op nummer negen. Dat is volgens de meest recente opiniepeilingen een verkiesbare plaats.

Loopt verder op

Het grote aantal vertrekkende fractiespecialisten voor de zorg loopt de komende dagen waarschijnlijk verder op, want niet elk Kamerlid heeft zijn besluit bekendgemaakt. Bovendien moeten veel partijen hun kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 22 november nog bekendmaken. Daaruit kan blijken dat de partij een zorgspecialist niet of te laag op zo’n kieslijst plaatst.

Twee zorgcollega’s weg

Zo blijft Wieke Paulusma vooralsnog de belangrijkste woordvoerder voor D66, maar de kans is klein dat ze in de nieuwe Kamer komt: op de kandidatenlijst staat ze op de twaalfde plaats. Dit terwijl D66 volgens de meest recente peilingen slechts acht zetels behaalt. Zelfs als Paulusma in de Kamer komt, verliest de fractie twee zorgcollega’s doordat ze hun vertrek hebben aangekondigd: Rens Raemakers (ggz, jeugdzorg) en plaatsvervanger Steven van Weyenberg.