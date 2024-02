Heliomare tekent intentieverklaring ‘Gezond 2025’

Heliomare benadrukt hiermee het belang van verandering naar een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor patiënten, medewerkers en bezoekers en zet hiermee in op het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord (NPA).

Gezonder voedingsaanbod

Een van de speerpunten in het NPA, dat is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is een gezonder voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen in 2030. Alliantie Voeding in de Zorg en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen zetten zich hiervoor in.

Jasme: “We willen ons voedingsaanbod de komende jaren graag optimaliseren. Daarom werken we binnen Heliomare stapsgewijs aan een gezonder en duurzamer voedingsaanbod voor onze patiënten, medewerkers en bezoekers. Vanuit het belang van het stimuleren van een gezonde leefstijl onderteken ik dan ook met plezier dit akkoord en gaan we samen op weg naar meer gezonde en duurzame keuzes.”