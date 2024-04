HELP-T badge voor kwetsbare ouderen wint Innovatieprijs 2024

Badge voor noodgevallen

HELP-T startte acht jaar geleden op verzoek van Alzheimer Nederland. Het is een badge met contactgegevens die ouderen kunnen dragen. In geval van een calamiteit kunnen passanten, hulpverleners of zorgprofessionals direct actie ondernemen door op de HELP-T logo-badge te tikken of de QR te scannen. HELP-T biedt daarmee directe toegang tot naam, geboortedatum, noodzakelijke medische informatie, instructies hoe te handelen, navigatie naar de woonlocatie en beltoetsen van contactpersonen of de zorgorganisatie. Daarmee verbetert het de veiligheid, mobiliteit en zelfredzaamheid van kwetsbare gebruikers, ondersteunt het hulpverleners en zorgorganisaties bij calamiteiten en ontlast het naasten en zorgprofessionals.

Omzien naar elkaar

De jury zegt over HELP-T: “Dit is een manier om meer naar elkaar om te kijken en kwetsbare mensen en zorgverleners te ondersteunen. HELP-T benadrukt met welke uitdagingen we te maken hebben in een vergrijzende samenleving. We moeten elkaar gaan helpen en meer naar elkaar omkijken, dat hebben we nodig in deze tijd.”

Zorginnovatie

De pitchcompetitie is een initiatief van brancheverenigingen ActiZ, VGN en WDTM waarin zij zoeken naar innovatieve ideeën om de langdurige zorg verder te innoveren. Die innovatie vindt nu al plaats, maar het mag altijd sneller en op grotere schaal. De Innovatieprijs helpt daarbij. Als beloning voor hun innovatie ontvangt het HELP-T-team drie maanden begeleiding van een professioneel team van innovators en experts.