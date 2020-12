Henk Nies: ‘We moeten in Nederland systematischer praten over ethiek’

Wat betreft ethiek kan Nederland leren van andere landen. In Vlaanderen is een ethisch kompas ontwikkeld en in Zweden is in mei al een ethisch kader gemaakt met daarin begrippen als waardigheid, solidariteit en verbondenheid. “Zo kun je een proportionele afweging maken van de voor- en nadelen van schade-beperkende maatregelen. Ik zou willen dat we daar ook in Nederland wat systematischer over zouden praten”, aldus Nies.

Taakherschikking

De coronacrisis onderstreept verder de noodzaak om nog eens kritisch te kijken naar het takenpakket van professionals in de langdurige zorg, blijkt uit de podcast. “We hebben ervaren dat verpleegkundigen het voorheen enorm moeilijk vonden om taakherschikking in vraag te stellen”, zegt Bernadette van den Heuvel. “Dat in coronatijd ook anderen bepaalde taken konden gaan uitvoeren, heet een noodoplossing, maar door de explosieve vergrijzing gaan we de komende jaren veel handen nodig hebben.” Taakherschikking is een interessante ontwikkeling, vindt ook Henk Nies. “Het zou zomaar kunnen dat we beroepen gaan uitsplitsen, zodat mensen uit andere sectoren met gerichte bijscholing delen van taken kunnen gaan oppakken.”

Institutionele zorg

In Voorzorg betoogt Rudi Westendorp dat “institutionele zorg, waar Nederland op drijft, niet werkt”. Volgens hem is het tijd om er definitief afscheid van te nemen. Nies constateert dat de discussie rond corona bijna alleen maar over institutionele zorg gaat. “Het gaat over ziekenhuizen en – met afstand – over verpleeghuizen. Wat er achter de voordeur bij mensen thuis gebeurt, daar hoor je niks over. Dat vind ik verontrustend, omdat de meeste mensen met langdurige zorgvraag thuis wonen. Als deze crisis ertoe bijdraagt dat we daar meer aandacht aan besteden, zou dat heel welkom zijn.” Hij is echter bang voor het omgekeerde.

