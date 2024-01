Henk van Zwam wordt interim-bestuurder Dichterbij

Henk van Zwam wordt per 15 januari 2024 interim-bestuurder bij Dichterbij voor een periode van een jaar. Hij neemt het stokje over van Cecile Stallenberg die na ruim zeven jaar afscheid neemt als bestuurder. Van Zwam zal samen met bestuursvoorzitter Monique Caubo de leiding van Dichterbij op zich nemen.

De afgelopen negen jaar was Henk van Zwam voorzitter van de raad van bestuur van Carinova, een grote regionale zorgorganisatie op het gebied van thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning in Overijssel.

Politie

Ook is hij toezichthouder bij Ambiq, een organisatie waar kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek worden behandeld en begeleid. Voor zijn overstap naar de zorg was Van Zwam werkzaam in diverse functies bij de politie waaronder hoofdcommissaris van de landelijke eenheid Nationale Politie