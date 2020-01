Herontwikkeling Het Dorp Arnhem

Innovatief

De herontwikkeling omvat een transformatie van het gebied naar een woon- en leefomgeving, waar regulier wonen en zorgaanbod voor bewoners van Het Dorp op innovatieve wijze hand in hand gaan.

Regie over leven

Het vastgoed in Het Dorp is toe aan vernieuwing en sluit niet meer optimaal aan op de huidige behoeften, aldus de instelling. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een leefomgeving waarin zij, ondersteund door technologie, regie hebben over hun eigen leven en in verbinding staan met hun omgeving.

84 appartementen

Voor de bewoners komt er een nieuw woonzorgconcept met 84 appartementen. Met veel eigentijdse voorzieningen zoals een sportdaklandschap en mobiliteitshuis. Verbinding en ontmoeting worden extra gestimuleerd in de bosrijke parken en collectieve binnentuinen. Een centrale ontmoetingsplek wordt het dorpsplein met onder andere een brasserie. Op het dorpsplein worden buurtactiviteiten georganiseerd voor zorg- en buurtbewoners.

Frisse lucht

Het zien en ervaren van natuur en frisse lucht speelt een belangrijke rol. Er komt veel aandacht voor daglicht en het binnenhalen van de natuur. Voor de gebouwen wordt gebruik gemaakt van materialen die opgaan in de omgeving en een gastvrije uitstraling hebben. Bewoners worden in contact gebracht met de natuur door de aanwezigheid van grote raampartijen, royale balkons en (dak)terrassen.

Hoogwaardig

Manager Henri Schimmel van ontwikkelingsmaatschappij BPD: “Bijzonder aan deze herontwikkeling is dat er op deze plek ook een regulier woningaanbod komt in een prachtige woonwijk vlakbij de binnenstad. Er komen ruim honderd architectonisch hoogwaardige, duurzame woningen voor onder andere gezinnen op een van de mooiste plekken in Arnhem.”