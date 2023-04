Herseninfarct kan mogelijk sneller behandeld worden

In een nieuwe klinische studie wordt onderzocht of patiënten met een herseninfarct met een andere methode behandeld kunnen worden. Patiënten worden naar de interventiekamer gebracht voor een diagnose en kunnen meteen daarna een behandeling ondergaan.

Het gaat om de WE-TRUST studie waarin met behulp van technologie en software een beeld van de hersenen gemaakt dat lijkt op het beeld van een CT-scanner en die artsen kunnen gebruiken voor een diagnose.

Minder gevolgen

Met deze snellere behandeling kan het verlies van hersenfunctie mogelijk beperkt worden, en dat kan ervoor zorgen dat patiënten minder gevolgen ondervinden van een herseninfarct.

Sneller helpen

Onlangs is de eerste patiënt gescand met de nieuw ontwikkelde cone beam CT-scan beeld technologie. Interventieradioloog Vos: “Deze nieuwe technologie stelt ons, vooralsnog alleen in trialverband, in staat om patiënten vanuit de ambulance meteen naar de interventiekamer te brengen. Daar kan met behulp van de CT-scan worden uitgesloten dat de symptomen van de patiënt door een hersenbloeding worden veroorzaakt. De patiënt hoeft dus niet eerst naar de CT-ruimte gebracht te worden en vervolgens naar de interventiekamer voor de behandeling. Dit bespaart veel kostbare tijd waardoor we patiënten sneller kunnen helpen.”

Samenwerking

Wereldwijd doen vijftien ziekenhuizen mee aan de WE-TRUST studie, waaronder het Haaglanden Medisch Centrum en St. Antonius Ziekenhuis in Nederland die hiervoor samenwerken met Philips.