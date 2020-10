Herstelde coronapatiënt soms niet ontslagen uit ziekenhuis

Het lukt soms niet om herstelde coronapatiënten uit het ziekenhuis te ontslaan. Het gaat om patiënten die niet meer in een ziekenhuis hoeven te blijven, maar die nog te ziek zijn om naar huis te gaan. Ze zouden naar een revalidatiecentrum moeten om verder aan te sterken, maar daar is geen plek voor ze. Daardoor blijven ze in het ziekenhuis liggen en houden ze het bed bezet, waardoor de drukte in de ziekenhuizen toeneemt.

Medewerkers vallen uit

Het overplaatsen van deze patiënten “naar centra voor verpleging, verzorging en revalidatie stagneert”, constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd donderdag. De centra hebben geen plek doordat medewerkers “ziek uitvallen of in quarantaine moeten”. Hoe vaak dit voorkomt en hoeveel ziekenhuisbedden onnodig bezet blijven, is niet bekend.

Grote druk

Volgens de toezichthouder lukt het ziekenhuizen nog om goede zorg te bieden “gezien de omstandigheden”, maar de druk is groot nu het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel stijgt. De eerste coronagolf in het voorjaar was heel zwaar voor iedereen die in de zorg werkt. “Het is frustrerend voor zorgverleners dat zij nu weer met meer zieke mensen zitten, terwijl in de samenleving niet iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt”, aldus de inspectie.

Een aantal ziekenhuizen heeft besloten om niet-dringende operaties en afspraken uit te stellen. Ze hebben alle middelen nodig om de coronatoestroom bij te kunnen houden. Ziekenhuizen proberen de druk te verlichten door patiënten over te plaatsen naar andere ziekenhuizen, in de eigen regio of in andere delen van het land. Maar ook daar is steeds minder plek voor ze.