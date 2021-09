Herstelplan FMS en V&VN voor zorgpersoneel klaar

Interessant voor u

Nieuws

Netwerk Kind & NAH+ gelanceerd

Met de lancering van het nieuwe netwerk Kind en NAH+ wordt een vervolgstap gezet in de ondersteuning van gezinnen met een kind met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het initiatief moet ouders via regionale expertisecentra en coaches helpen in de wirwar van zorg, onderwijs en bekostigingsregelingen. Het netwerk is op opgezet verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.