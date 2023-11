Heruitgifte kankermedicijnen kan jaarlijks vijftig miljoen besparen

Patiënten met kanker die medicijnen in pilvorm krijgen, maken die niet altijd op. Het gaat hierbij om dure medicijnen die bovendien erg belastend zijn voor het milieu, zowel bij de productie als de (afval)verwerking. Lisa-Marie Smale van het Radboudumc onderzocht in haar promotieonderzoek of het mogelijk is de ongebruikte medicijnen te verzamelen en opnieuw uit te geven. En zo ja, wat dat oplevert.

Sensor

De medicijnen in het onderzoek, waar ruim duizend patiënten aan deelnamen, werden afzonderlijk verpakt en voorzien van een sensor, die registreert of ingeleverde medicijnen binnen de vereiste temperatuur zijn bewaard. Dit om de kwaliteit te garanderen. Smale: “Zijn verpakking, temperatuur en houdbaarheidsdatum in orde, dan kunnen de ingeleverde medicijnen opnieuw worden uitgegeven. Twee jaar lang hebben we deze procedure onderzocht in samenwerking met de apotheken van vier Nederlandse ziekenhuizen; Radboudumc, UMC Utrecht, Jeroen Bosch ziekenhuis en St Antonius ziekenhuis.”

50 miljoen euro besparing

De investering in de methode, zoals de verpakking met temperatuursensor, bedraagt 37 euro per patiënt per jaar, becijfert de promovenda. Daar staat een besparing tegenover van 613 euro. Onder de streep lever het jaarlijks per patiënt een netto besparing op van 576 euro. Dat kan nog oplopen tot 655 per patiënt. Smale: “In Nederland kunnen we met deze heruitgifte van medicijnen jaarlijks tussen de 20 tot 50 miljoen euro besparen.” Daarnaast wijst Smale op de verlaagde milieubelasting en het voordeel bij medicijnen waar een tekort aan is.

Europese regels

Van alle verspilde medicijnverpakkingen kan tweederde opnieuw worden uitgegeven. “Op basis van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid naar 14 ziekenhuizen”, vertelt projectleider Charlotte Bekker van Radboudumc. “Opnieuw kijken we naar pillen tegen kanker. Heruitgifte mag alleen in het kader van een wetenschappelijke studie wegens Europese regels. We hopen dat de aanpak uiteindelijk landelijk kan worden gebruikt, én voor andere medicijnen.”

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in JAMA Oncology.