Het Diakonessenhuis ontwikkelt virtueel revalidatieprogramma voor coronapatiënten

Het Diakonessenhuis start als eerste een virtueel revalidatieprogramma voor coronapatiënten. Een VR-bril prikkelt de hersenen en stimuleert beweging. De patiënt wordt daarmee even in een totaal andere omgeving gebracht.

Wie herstellende is van Covid-19, kampt vaak met een erg slechte conditie. Dit geldt met name voor patiënten die op een ic hebben gelegen en zijn beademd. Doordat patiënten in slaap worden gehouden, neemt de spiermassa af, en gaan het geheugen en denkvermogen achteruit doordat de hersenen nauwelijks geprikkeld worden.

Virtuele fietstocht

In het nieuwe VR-revalidatieprogramma krijgt de coronapatiënt een Virtual Reality bril op. Deze VR-bril brengt de patiënt in een compleet andere omgeving. Zo kan hij een virtuele fietstocht maken door Utrecht of in een game terechtkomen waarin hij ballonnen met een bepaalde kleur moet afschieten. Ook kan de patiënt naar een sprookjesbos of natuurpark in Afrika gebracht worden.

Intensere beleving

Doordat je met de VR-bril volledig wordt afgeschermd van de buitenwereld, reageren je hersenen alsof je ook daadwerkelijk in de nieuwe omgeving bent. Hierdoor is de beleving veel intenser dan wanneer je bijvoorbeeld een film kijkt op een normaal beeldscherm. Patiënten vergeten bijna dat ze nog ziek zijn, en doordat de hersenen geactiveerd worden, zullen zij meer gaan bewegen dan dat ze zouden doen in de ‘echte wereld’.

Eerdere samenwerking met Sync-VR Medical

Eerder werkte het Diakonessenhuis samen met Sync-VR Medical. Samen ontwikkelden ze een VR-programma voor ouderen, ook met het doel hen meer te laten bewegen. Deze eerdere samenwerking vormde de basis voor het nieuwe programma voor coronapatiënten.