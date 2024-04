Het regent klachten over huisartsenketen Co-Med

Het aantal klachten over huisartsenketen Co-med is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen.

Uit cijfers die het AD bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgevraagd, blijkt dat er vorig jaar 227 meldingen en signalen binnenkwamen. Een jaar daarvoor waren dat er 109, in 2021 bleef het aantal nog steken op 37. Verslaggevers van de krant pakten de telefoon en ervaarden het zelf. “Dit kan niet en mag niet meer gebeuren.”

Bereikbaarheid Co-Medpraktijken

Om te controleren hoe de bereikbaarheid van de Co-Medpraktijken nu is, besloot deze nieuwssite de proef op de som te nemen. Donderdag en vrijdag belden verslaggevers de reguliere lijnen van de huisartsenpraktijken. De resultaten waren wisselend: in Tilburg, Helmond, Den Haag, Amsterdam-Slotervaart en Eindhoven kregen we binnen enkele minuten een assistente aan de lijn. Bij de praktijken in Enschede en Amsterdam Gezondheidspoort duurde het weliswaar iets meer dan 10 minuten, maar kwam ook een assistente aan de lijn.

Dat lukte bij de praktijken in Breda, Breezand en Zwolle niet. Daar is een krakerige digitale vrouwenstem te horen waarmee patiënten een terugbelafspraak kunnen maken. Patiënten die op donderdagmiddag bellen naar de Zwolse assistente, kunnen op zijn vroegst op maandag een telefoontje terug verwachten. (ANP)