Reinier de Graaf ziekenhuis start nazorgpolikliniek Covid-19

Reinier de Graaf ziekenhuis is een speciale nazorgpolikliniek gestart voor coronapatiënten. Zij kunnen lang na hun ziekteperiode nog last hebben van klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid, langdurig hoesten, slapeloosheid en verminderde conditie. De Covid-19 nazorgpolikliniek kan patiënten helpen bij hun herstel.

Coronapatiënten kunnen langdurige of zelfs chronische lichamelijke en psychische klachten overhouden aan hun ziekte. “Op onze nazorgpolikliniek doen we onder meer bloedonderzoek, nemen we longfoto’s af en doen we soms ook een longfunctieonderzoek”, zegt longarts Marc van Lanen, mede-initiatiefnemer van de nazorgpoli.

Geen behandeling

“Aangezien er op dit moment nog geen behandeling voor Covid-19 is, helpen we patiënten vooral met symptoombestrijding. Hierbij verwijzen we als het nodig is door naar onze medisch psychologen, internisten, infectiologen, logopedisten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen.”

Het ziekenhuis hoopt met de nazorgpolikliniek ook meer inzicht te krijgen in het verloop van de aandoening en het herstel. Tot nu toe zijn zo’n zestig patiënten gezien of telefonisch gesproken.