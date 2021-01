Het schiet niet op met de aanpak geweld in jeugdzorg

Gebeurt er wel genoeg met de aanbevelingen van de commissie die geweld in de jeugdzorg onderzocht, vraagt onderzoeksleider Micha de Winter zich af. Jeugdzorg Nederland vindt van niet en wijst op de financiële tekorten in de sector.

Geld

Het is vervelend om over geld te moeten praten als het over dit onderwerp gaat, zegt de woordvoerder van Jeugdzorg Nederland tegen Zorg+Welzijn. ‘Maar dat is de situatie nu eenmaal. Momenteel moet de zorg vooral zo goedkoop mogelijk zijn en dat draagt niet bij aan een sector die investeert in veranderingen. Het zou helpen als het nieuwe kabinet structureel meer geld gaat vrijmaken voor de jeugdzorg.’

Samenwerking

Aan de aanbevelingen waar geen geld voor nodig is, wordt hard gewerkt, aldus de branchevereniging. Het rapport heeft ervoor gezorgd dat er meer over geweld in de jeugdzorg gesproken wordt. Dit is een eerste stap naar verbetering. Ook worden er meer samenwerkingsverbanden opgezet en wordt er beter samengewerkt met het informele netwerk van de cliënten.

