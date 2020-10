Het ziekenhuis van de toekomst bevindt zich in de wijk

Hoe richten we onze huizen en woonwijken zo in dat de zorg toekomstbestendig wordt? En welke rol spelen ziekenhuizen en corporaties daarbij? In Eindhoven is een samenwerkingsverband ontstaan tussen het Máxima Medisch Centrum (MMC) en woningcorporatie Trudo dat dit onderzoekt.

Preventie wordt belangrijker in de zorg. Ziekenhuizen willen minder zorg leveren en dragen deze over naar de eerste lijn en zelfs naar de wijk. Zorg op afstand moet bijdragen aan efficiency en betaalbaarheid. Leefstijl wordt belangrijker en de zorg moet duurzamer worden.

Deze uitdagingen waar de zorg voor staat hebben ook een stedenbouwkundige component, zegt Pierre Veenman, manager vastgoed en huisvesting van het MMC. “De beweging is naar de wijk toe. We willen de vitaliteit in de wijk bevorderen en daarmee de gezondheid. Het gaat niet alleen om mensen beter maken maar om het totaalplaatje.”

Neem de trap

Maar wat betekent dat voor de inrichting van woningen en wijken? Francine Linssen, teamleider Strategie, Beleid & Innovatie van Trudo: “Je kunt bijvoorbeeld de hal van een appartement zo inrichten dat het aantrekkelijk wordt om de trap te nemen in plaats van de lift. Maar je kunt ook de buitenruimte zo inrichten dat je wordt gestimuleerd om naar buiten te gaan en te bewegen. Wij geloven dat zulke aanpassingen, gecombineerd met een breed aanbod van op vitaliteit gerichte activiteiten in de wijk, echt het verschil kunnen maken voor mensen.”

Slimme meters

Ook technische oplossingen zijn denkbaar. Vanuit de zorg is telemonitoring een grote wens. Nu gebeurt dat vooral door patiënten zelf een bloeddrukmeter en een tablet te geven om thuismetingen te doen. Maar in de nabije toekomst wordt waarschijnlijk meer gebruik gemaakt van apps en gedeelde specialistische apparatuur in bijvoorbeeld buurtcentra. Verder kun je denken aan sensoren die de verplaatsing en het looppatroon van de bewoner meten en mogelijk veranderingen registreren met behulp van ‘slimme meters’.

Gedragsverandering is bij dit alles de kern, aldus Pierre Veenman. “Hoe zorg je ervoor dat mensen verandervaardiger worden, daar gaat het om. Hoe trigger je dat? Dat is niet altijd makkelijk maar wel de uitdaging. Patiënten vinden het namelijk prettig om niet meer naar ziekenhuis te hoeven voor controles maar dat vanuit huis te kunnen doen, en de kwaliteit van de zorg wordt er beter van.”

Experience center

De ervaring van Trudo met het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk en het werken met groepen bewoners zijn van waarde in de samenwerking met het ziekenhuis, voegt Francine Linssen toe. “Maar we kunnen ook de ruimte verzorgen voor bijvoorbeeld een experience center. Daar kun je de kennis die we binnen het samenwerkingsverband opdoen delen met andere partijen, zoals de bewoners.”

Grenzen vervagen

Pierre Veenman: “De grenzen tussen de eerste, tweede en derde lijn zullen vervagen. Die barrières hebben voor de patiënt weinig waarde. Hoe dat er precies uit komt te zien, moet blijken, we zijn pioniers. Maar als we er niet aan beginnen, komen we er nooit.”

Trudo en het MMC willen andere partijen in de regio oproepen om zich aan te sluiten bij dit initiatief, Expeditie Vitaalgezond, besluit Francine Linssen. “Dit is het pad dat we inslaan naar de toekomst en dat doen we graag met andere partijen die met ons op ontdekkingstocht willen.”

De Dutch Design Week (DDW) 2020 is een virtueel festival, dat plaatsvindt van 17 t/m 25 oktober 2020. De Embassy of Health presenteert tijdens de Dutch Design Week een online expositie en uitgebreid online programma over de toekomst van de zorg.

