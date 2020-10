Dit kan de zorg leren van het watermanagement

De watersector in Nederland kan een voorbeeld zijn voor de zorg. Dat ontdekte Inge Kruit, jurist en student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, toen ze zich in het watermanagement verdiepte. Ze ging in gesprek met Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Gijsbert van Herk, bestuurder van de Rotterdamse zorgorganisatie Humanitas.

Kruit: “Ik begon mijn onderzoek met water als metafoor, maar al snel ontdekte ik dat er meer aan de hand is. Het watermanagement is volkomen anders georganiseerd dan de zorg. Inhoudsdeskundigheid is leidend, er is meer vertrouwen, het systeem is minder bureaucratisch en de regio staat centraal.”

Wagener: “Die regionale organisatie heeft een historische achtergrond. Lang voordat Nederland een echt land werd, moesten we het waterbeheer al decentraal regelen. Simpelweg omdat alles anders onderliep. Dat systeem is door de eeuwen heen niet fundamenteel gewijzigd. Er zijn zelfs regionale verkiezingen voor het waterschap. Er valt wel wat aan te verbeteren, maar die verkiezingen zijn er toch maar.”

Van Herk: “In feite is veel zorg nu al regionaal, in elk geval qua overleg. Veiligheid, acute zorg… Maar helaas worden de regels landelijk bepaald. Neem de financiering van zorginstellingen. Of je nu gevestigd bent in Wassenaar, een Veluws dorp of een achterstandswijk; overal verloopt de financiering volgens dezelfde regels. Dat slaat natuurlijk nergens op.”

Inhoudelijke betrokkenheid

Kruit: “Een ander punt is de inhoudelijke betrokkenheid van de mensen die de regels bepalen. In de watersector is dat vanzelfsprekend, in de zorg niet. Daar bepalen anderen wat er gebeurt: het ministerie van VWS, de gemeenten, de verzekeraars, de SVB… Mensen van goede wil, maar geen ervaring in het echte werk.”

Wagener: “De watersector is anders, al moet ik toevoegen dat de sector kleiner is, dat maakt het eenvoudiger. Maar in het waterbeheer krijgen professionals inderdaad de ruimte. En je kunt snel schakelen. Als er vandaag een besluit is genomen, voer je het in principe morgen uit. Het Rijk staat op afstand. Dat bepaalt wat veilige normen zijn, en de regio’s bepalen hoe dat vorm krijgt.”

Van Herk: “In de zorg bemoeit de landelijke overheid zich overal mee, tot de manier waarop je een mondkapje bevestigt. Maar erger: het gaat alleen over structuren en afspraken en systemen. De NZa en het Zorginstituut zijn zelfstandige bestuursorganen waar duizenden mensen werken, om nog maar te zwijgen van het ministerie. En je kunt uren met elkaar praten zonder dat één keer het woord ‘mens’ valt.”

Eerste stap

Kruit: “Een eerste stap om daar iets aan te veranderen? De verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Er zijn politieke partijen die het zorgsysteem anders willen inrichten. Mijn ontwerp zou hierin leidraad kunnen worden.”

Wagener: “Er zijn in de zorg al regionale organisaties actief. Geef hen meer invloed. Of in elk geval meer taken.”

Van Herk: “Het gaat om een stelselwijziging, en die moet toch van bovenaf komen. De Rijksoverheid bepaalt. Daarom lobbyen we bij alle koepelorganisaties voor een meer duurzame ouderenzorg. Je moet centraal beginnen om decentraal te kunnen werken. Ik ben optimistisch, de tijd is er rijp voor.”

De Dutch Design Week (DDW) 2020 is een virtueel festival, dat plaatsvindt van 17 t/m 25 oktober 2020. De Embassy of Health presenteert tijdens de Dutch Design Week een online expositie en uitgebreid online programma over de toekomst van de zorg.

Lees ook: De Kastanjehof verbouwde in dialoog met de omgeving