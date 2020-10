De Kastanjehof verbouwde in dialoog met de omgeving

De Kastanjehof in Amsterdam-Oost was toe aan een opknapbeurt, zoals dat wel vaker nodig is met een woonzorgcentrum. Maar Cordaan wilde het dit keer anders aanpakken. De zorgaanbieder werkte samen met ontwerpend onderzoekers Michou Nanon de Bruijn en Ester van de Wiel om een andere verbouwingswerkwijze voor zorglocaties te ontwikkelen.

“Verbouwen in Dialoog”, zo noemden Michou en Ester hun project. Ze verdeelden de werkzaamheden onder lokale ondernemers, leerwerkplaatsen en bewoners, die werden bijgestaan door mensen uit de creatieve sector. Er volgden in een periode van een jaar in totaal acht publieke verbouwingsdagen, zoals een behangdag, een schilderdag, een meubeldag, een dag voor het verbouwen van de entree en zo nog een aantal dagen. Tijdens deze dagen werden omwonenden uitgenodigd licht vervreemdende situaties die samen te bekijken. Zoals een acrobaat die een handstand deed tijdens het schilderwerk.

Centraal punt

Het doel was de buurt meer bij de Kastanjehof te betrekken, vertelt Anneke Haringa, strategisch ontwikkelaar huisvesting bij Cordaan. “We wilden af van het ontoegankelijke, gesloten karakter van de Kastanjehof. We grepen de verbouwing aan om de begane grond om te vormen tot een centraal punt in de wijk. We willen aan buurtbewoners laten zien wat we hier doen. Zodat er een wisselwerking ontstaat met de omgeving. Ouderen weten dan beter waar ze terecht kunnen, als ze op een gegeven moment zelf ook voor verpleeghuiszorg in aanmerking komen. Ze weten dan dat er hier een plek voor ze is.”

Gehoord en gezien

Een meerwaarde van het project is verder dat de bewoners en medewerkers van de Kastanjehof zich gehoord en gezien voelen, aldus Anneke Haringa. “Door het gesloten karakter van het gebouw was dat lang niet altijd het geval. Het gaat om bewoners van vijftig appartementen die een zware zorgvraag hebben en soms ook binnen de VGZ-zorg vallen. Dat is intensieve zorg, zeker ook voor onze medewerkers, die meestal buiten de spotlights staat. Zij vonden het mooi om aan de buurt te kunnen laten zien wat hun werk inhoudt.”

Graduele zorglijn

Het doel van Verbouwen in Dialoog is uiteindelijk het ontwerpen van een ‘graduele zorglijn’, die de harde overgang van zelfredzaam naar hulpbehoevend verzacht. “We willen een drempelloze route die lichte tot zware zorg toegankelijker maakt in de wijk”, aldus Anneke Haringa. “Daar zijn Ester en Michou wat ons betreft heel goed in geslaagd. Samen met hen hebben we de grenzen opgezocht van wat er in een grote organisatie als de onze mogelijk is. Dat is heel heilzaam. We hopen dat dit een inspirerend voorbeeld is voor onszelf en voor anderen.”

De Dutch Design Week (DDW) 2020 is een virtueel festival, dat plaatsvindt van 17 t/m 25 oktober 2020. De Embassy of Health presenteert tijdens de Dutch Design Week een online expositie en uitgebreid online programma over de toekomst van de zorg.

