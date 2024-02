HetHuisartsLab gaat strijd aan met Zilveren Kruis Achmea over inkoopbeleid

Stichting Huisartsenlaboratorium UD, beter bekend als HetHuisartsLab, verwijt Zilveren Kruis Achmea met hun inkoopbeleid onnodige hoge prijzen en zorgverarming in de eerstelijnsgezondheidszorg te veroorzaken.

HetHuisartslab heeft geen contract met Zilveren Kruis Achmea gesloten omdat de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt de kosten voor laboratoriumonderzoek onnodig duur zouden maken. “Wij legden de vraag voor aan in de zorgverlening gespecialiseerde juristen en die kwamen tot de conclusie dat de handelswijze van Zilveren Kruis Achmea zich leende voor een handhavingsverzoek aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)”, motiveert de stichting de keuze om naar de NZa te stappen.

‘Delicate onderneming’

HetHuisartsLab zegt dat het uitdagen van machtige partijen als het Zilveren Kruis Achmea “een delicate onderneming is”. Toch voelt de organisatie zich genoodzaakt om dit te doen. Met het indienen van een handhavingsverzoek bij de NZa streeft HetHuisartsLab ernaar “de overheid een middel te bieden om in te grijpen in de wijze waarop Zilveren Kruis Achmea momenteel de marktwerking in de zorg negatief beïnvloedt”.