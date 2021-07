‘Heupoperatie is niet altijd de oplossing’

Dat stelt Marc van de Ree in zijn promotieonderzoek aan Tilburg University. Hij onderzocht als arts-onderzoeker binnen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) wat een heupfractuur betekent voor de kwaliteit van leven van de patiënt, wat de maatschappelijke impact is en wat nodig is voor een betere medische besluitvorming.

Een gebroken heup is een van de belangrijkste oorzaken van ziekenhuisopnames bij ouderen. Dat betekent vaak verlies van zelfstandigheid en vermindering van kwaliteit van leven. Ook is er een taak voor mantelzorgers en gaan er grote zorgkosten mee gepaard. Het merendeel van de patiënten wordt geopereerd ter pijnstilling en verbetering van mobiliteit.

Angst en depressie

Het proefschrift van Van de Ree moet ondersteuning geven aan zorgverleners om het gesprek te voeren met kwetsbare patiënten en naasten. Dat leidt volgens hem tot de juiste behandeling en geeft aandacht aan de kwaliteit van leven en psychische klachten. Het onderzoek laat zien dat ruim de helft van de patiënten met een heupfractuur als kwetsbaar kan worden beschouwd. Een derde heeft een jaar na deze operatie nog psychische klachten, zoals angst en depressie.

Van de Ree: “Een operatie is in de meeste gevallen het standaardbeleid bij een heupfractuur. Dit is meestal de juiste beslissing, maar er zijn patiënten voor wie dit een brug te ver is. De inschatting hiervoor kan worden gedaan met de door ons ontwikkelde meetmethode voor kwetsbaarheid.”

Van de Ree verdedigt vandaag zijn dissertatie ‘Outcome after hip fracture in older patients; medical decision-making, quality of life and societal impact’.