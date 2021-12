Advies- en bouwmanagementbureau HEVO neemt planontwikkelaar FAME over. Met deze overname wil het bureau zijn leidende positie in de markt van wonen en zorg uitbouwen. Het duo gaat voortaan door het leven als HEVO-FAME.

Twaalf jaar geleden startte FAME met zorgorganisaties, corporaties en beleggers met het ontwikkelen van nieuwe alternatieven voor het traditionele verpleeg- en verzorgingshuis. “De woonzorgmarkt is sterk in beweging. Het aantal mensen met een ondersteuningsvraag neemt, mede door vergrijzing, sterk toe. Daarbij is er sprake van een vermaatschappelijking van de zorg waardoor er behoefte is aan meer differentiatie in integrale woonconcepten”, aldus HEVO.

Circulaire huisvesting

Met de samenvoeging willen de bedrijven het multidisciplinaire team van ontwikkelaars versterken en de ontwikkelcapaciteit vergroten. De bedrijven treden in de woonzorgmarkt voortaan naar buiten als HEVO-FAME. Volgens HEVO-directievoorzitter Ewoud van der Sluis delen de twee organisaties de visie dat huisvesting mensgericht en circulair moet zijn. “FAME vormt voor HEVO een versterking en levert aanvullende competenties en een netwerk als het gaat om ontwikkeling op basis van een eigen visie op wonen met zorg en welzijn.”