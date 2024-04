Huisartsen in dienst van een huisarts stemmen in met verlenging cao

De huidige cao liep tot en met april en de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst zijn al een tijdje gaande. Maar tot een overeenkomst heeft dit nog niet geleid.

“De huisartsen geven onomwonden aan dat aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden van wezenlijk belang zijn om de kwaliteit en continuïteit van de huisartsenzorg overeind te houden”, aldus de Landelijke vereniging van artsen in loondienst (LAD).

Inflatie

“De inflatiecorrectie is achtergebleven terwijl de zzp-tarieven naar rato harder zijn gestegen. Dit stimuleert niet te kiezen voor het werken in loondienst. Hoe langer het duurt, hoe complexer het werken als huisarts in loondienst wordt. Er is al veel geduld van ze gevraagd. Het is daarom belangrijk dat knopen doorgehakt worden en te komen tot een resultaat waarin de huisartsen in loondienst echte verbeteringen bewezen zien.”

Tegelijk hebben ze ook begrip voor het feit dat de cao-partijen LAD, LHV en InEen voldoende tijd nodig hebben om zorgvuldig tot een goed totaalpakket arbeidsvoorwaarden te komen voor de nieuwe cao voor alle huisartsen in loondienst. “Zo ontstaat ook meer ruimte om straks duidelijk te maken wat de nieuwe cao inhoudt. Dat is essentieel om huisartsen in loondienst in staat te stellen zich over een cao-resultaat uit te spreken.”