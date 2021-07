Hilde Meijs naar raad van toezicht Thebe

Interessant voor u

Huisartsen en zorginstellingen kunnen vanaf donderdag een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Daarmee kan de gevaccineerde een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Een nieuw kabinet moet beslissen over de terugkeer van de anticonceptiepil in het basispakket van de zorgverzekering, vindt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg). De Tweede Kamer nam in februari, vlak voor de verkiezingen, met een nipte meerderheid een motie van de PvdA aan om de pil weer in het basispakket onder te brengen voor alle vrouwen die dit middel gebruiken.

Nieuws

In Drenthe binnenkort vaker ggz-zorg dichtbij huis en online

Bij GGZ Drenthe kunnen verzekerden van Zilveren Kruis kiezen of ze een afspraak op de poli in combinatie met online hulp willen of alleen online hulp. Dat is een van de afspraken in een meerjarenovereenkomst van drie jaar die partijen woensdag hebben ondertekend.