HiNurse bemiddelt en begeleidt bij inzet buitenlands zorgpersoneel

In Nederland wordt het personeelstekort in de zorg een steeds groter probleem, terwijl in andere landen hoog opgeleide zorgprofessionals zitten te springen om een baan. Het Limburgse HiNurse onderzocht de mogelijkheden om deze mensen in Nederland in te zetten.

De komende jaren wordt dit probleem nog groter. Door de vergrijzingsgolf blijft de zorgbehoefte stijgen, terwijl ruim 23 procent van het personeel de zorg gaat verlaten voor 2030.

Praktisch resultaat

HiNurse haalde verpleegkundigen uit Spanje, Portugal en Zuid-Amerika en startte pilots die inmiddels praktisch resultaat hebben opgeleverd. Michael Hamers en Joāo Ramos, initiatiefnemers van HiNurse, hebben daaruit het beste model gekozen voor werving en integratie. Ramos: “Het lukt niet om genoeg personeel in Nederland enthousiast en opgeleid te krijgen in de zorg, terwijl zorgprofessionals in andere landen staan te springen om bij ons aan de slag te gaan. Een groot deel van de zorgmedewerkers kan meteen worden ingezet. Zij spreken goed Engels en zijn bekend met ADL (voorbehouden en risicovolle handelingen). Voor andere functies – zoals verpleegkundige – is een BIG-registratie nodig. Dat betekent dat de kandidaat de Nederlandse taal op B1 niveau moet beheersen. Dat lukt goed binnen een half jaar, wat een stuk sneller is dan een opleiding.”

Goede begeleiding

Zorg Groep Beek is een van de zorgorganisaties waar de pilot heeft gedraaid. Goede begeleiding is volgens de organisatie essentieel voor een succesvolle adoptie en integratie. Michael Hamers: ‘Bestuurders en directies moeten keuzes gaan maken, want zonder kwalitatief personeel kunnen organisaties geen zorg meer aannemen, moeten zij afbouwen of bedden leeg laten staan. Dit zou men niet moeten willen, zeker niet als we naar de komende jaren kijken. Wachten is geen optie. De overheid laat dit over aan de markt. Zelf de regie en actie nemen is essentieel voor zorgorganisaties.’

HiNurse helpt zorgorganisaties praktische begeleiding bij de werving en integratie van zorgprofessionals in het buitenland. HiNurse heeft teams in Spanje en Portugal en werkt naar eigen zeggen samen met universiteiten voor taalopleidingen en vastgoedpartijen die bij kunnen dragen aan het wonen in Nederland.