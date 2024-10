HMC en LUMC tekenen voor toekomstbestendig neurovasculair centrum

Door de samenwerking is de neurovasculaire zorg in de regio voor patiënten ook in de toekomst gewaarborgd, zeggen beide samenwerkingspartners.

UNVC

In het UNVC komen steeds meer patiënten die door de nieuwste technieken beter en sneller kunnen worden behandeld. HMC en LUMC werken sinds 2020 samen in het UNVC. Zij behandelen op beide locaties 24 uur per dag neurovasculaire zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten met een herseninfarct en patiënten met een hersenbloeding.

Neurovasculaire aandoeningen

Het UNVC is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van deze en andere neurovasculaire aandoeningen. “We passen de nieuwste onderzoeken en behandeltechnieken toe om de uitkomsten van de patiënten nog verder te verbeteren”, vertelt Bas van der Kallen, neuro-interventieradioloog van HMC. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitvoeren van IAT-behandelingen bij beroertes. Een IAT is een zogeheten intra-arteriële trombectomie, een behandeling bij een herseninfarct waarbij het stolsel via de lies uit de slagader in de hersenen wordt verwijderd. Van der Kallen: “Door een IAT-behandeling kan een patiënt sneller en vaak ook nog op een later moment worden geholpen. Was het eerst 6 uur na de uitvalverschijnselen dat we met onze behandeling nog goede resultaten konden boeken, inmiddels is dat 24 uur. We zien die betere resultaten dagelijks terug bij onze patiënten.”

Hoogcomplex

Patiënten uit Den Haag, Leiden, Delft en Gouda komen voor hoogcomplexe behandelingen naar het UNVC. In het UNVC worden door het HMC-LUMC-team jaarlijks meer dan 400 IAT-behandelingen uitgevoerd. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing toeneemt. Om nog beter aan de groeiende zorgvraag te voldoen en de dokters duurzaam in te zetten, gaan de neurovasculaire teams van HMC en LUMC nog beter samenwerken op het gebied van de acute neuro-interventies, een aandachtsgebied waar HMC en LUMC een lange traditie van samenwerken hebben.

Dokters op beide locaties

De regionale samenwerking bestaat in de eerste plaats uit gedeelde patiëntenzorg. Ook de onderwijstaken en wetenschappelijke onderzoeken worden gezamenlijk opgepakt. Neuro-interventieradiologen uit beide ziekenhuizen zijn zowel in HMC als LUMC werkzaam en de specialisten van beide ziekenhuizen overleggen over patiënten om zo tot de beste behandeling te komen. “We leren veel van elkaar“, zegt Adriaan van Es, neuro-interventieradioloog van LUMC. “Door kennis te delen tussen de specialisten over de beste behandelingen kunnen we de kwaliteit van zorg voor onze patiënten steeds blijven verbeteren.”