HMC haalt verpleegkundigen uit Azië

HMC laat weten dat de overeenkomst is getekend “na positieve ervaringen tijdens oriënterende dienstreizen door zorgmanagers van HMC aan de Filipijnen, Indonesië en India”.

Twaalf Aziatische verpleegkundigen met verschillende specialisaties komen in dienst van het ziekenhuis. “De verpleegkundigen komen voor vijf jaar in dienst van HMC. In het najaar starten circa 6 nieuwe collega’s en dat aantal groeit uiteindelijk tot 12 collega’s. Ze beginnen op de verpleegafdeling en starten direct met het behalen van hun BIG-registratie. Doel is dat ze na circa een jaar inzetbaar zijn als zelfstandig verpleegkundige. Na vijf jaar gaan deze verpleegkundigen weer terug naar hun thuisland met in hun rugzak vol waardevolle kennis en ervaring die direct inzetbaar is in de ziekenhuizen daar”, aldus HMC.