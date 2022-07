HMC, HagaZiekenhuis en LUMC praten over concentratie traumazorg

De ziekenhuizen werken al samen op het gebied van traumazorg, maar concentratie moet volgens hen “efficiëntere en betere zorg opleveren door expertise te bundelen”, aldus een woordvoerder van HMC. De drie ziekenhuizen voelen zich genoodzaakt deze stap te zetten, omdat geen van hen zowel de 90-procentsnorm als de volumenorm haalt.

De eerste norm verplicht ziekenhuizen minimaal 90 procent van de multitraumapatiënten in het juiste ziekenhuis te behandelen. De tweede norm schrijft een minimumaantal behandelingen per jaar voor: 240. Die laatste norm halen HMC, LUMC en HagaZiekenhuis niet. Hun SEH’s ontvingen in 2020 respectievelijk 197, 104 en 75 multitraumapatiënten.

Concentratie in HMC

De drie ziekenhuizen willen niet bevestigen dat het nieuwe traumacentrum wordt gevestigd in HMC. In het toekomstplan van het HMC echter, dat deze week werd goedgekeurd door de raad van toezicht, staat bij de berekening van het aantal IC-bedden voor de nieuwbouw: “Hierbij wordt uitgegaan dat in bouwfase 1 (die 2023 begint, red.) de multitraumapatiënten in samenwerking met HagaZiekenhuis en LUMC zijn ondergebracht in HMC, locatie Westeinde.”

Bovendien kondigt het bouwplan de aanleg van een speciale traumalift aan “in voorbereiding op de komst van het regionale traumacentrum”. De raad van bestuur schrijft dat in het traumacentrum van HMC “stevig” wordt geïnvesteerd, “in samenwerking met het HagaZiekenhuis en het LUMC”.

Eisen beroepsvereniging

HagaZiekenhuis wil niet inhoudelijk reageren op de gesprekken tussen de drie raden van bestuur over de bundeling van de drie traumacentra. LUMC zegt dat de keuze voor HMC nog niet is gemaakt. “LUMC kan aan alle eisen van de beroepsvereniging voldoen”, aldus een woordvoerder. Ook verwacht ze dat niet alle traumazorg zal verschuiven: “Hierover zijn de traumachirurgen met elkaar in gesprek.”

Van 11 naar 9 traumacentra

Als de concentratie is afgerond, gaat Nederland van 11 naar 9 traumacentra. Het besluit is in lijn met de recente wens van minister Kuipers van VWS om meer hoog-complexe traumapatiënten te vervoeren naar de 11 traumacentra. Ziekenhuizen voldoen al jaren niet aan de 90 procent-norm.

Lees ook: Meeste SEH’s halen normen niet, Kuipers dreigt geldkraan dicht te draaien