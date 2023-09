HMC in financiële problemen, top maakt ‘actieplan’

Golden euro signs raining. Publikationsname / Publikationsnummer / E-Tag TT.MM.JJJJ (optional) Beilage/Flyer AH 14,15/2014, Anzeige AH 16/2015

“Onvoldoende voor banknormen en (noodzakelijke) investeringsruimte”, aldus de memo. De schrijver berekent dat de omzet tot en met juli dit jaar 31 miljoen euro lager is dan de begrotingsdoelstelling. Een woordvoerder van HMC zegt dat dat bedrag “veel lager is”, maar bevestigt een eerdere memo waarin werd gesignaleerd dat er in april al sprake was van een 14 miljoen euro lagere omzet. Mede daardoor ontstond een negatief effect op de ebitda van 18 miljoen euro.

“Oorzaak personeelstekort – ondanks inhuur PNIL een achterblijvende omzet”, staat in de memo. De financial schrijft aan de raad van bestuur: “HMC kent een forse financiële uitdaging in 2023.” Een van de gevolgen van het personeelstekort is dat sinds afgelopen voorjaar de meeste OK’s op de locatie Bronovo dicht moesten. Dit gaat ten koste van de omzet van het Haagse ziekenhuis.

Ebitda onder druk

HMC zegt in een reactie dat de omzet en ebitda inderdaad “onder druk staan” en dat het tegelijkertijd heeft te maken met “gelijke of zelfs hogere kosten”, aldus een woordvoerder. Dat komt door een “forse personeelsdip”. De kosten voor inhuur van extern personeel, zoals zzp’ers, zijn “veel hoger”. Het ziekenhuis doet dit om zoveel mogelijk zorg te verlenen, maar beseft dat die inhuur “geen duurzame oplossing is”.

Actieplan HMC Gezond

Het actieplan is inmiddels opgesteld, blijkt uit een intranetbericht dat de raad van bestuur vorige week aan het personeel heeft gestuurd. Dat actieplan heet HMC Gezond. “HMC doet er nu alles aan om de omzet weer op peil te krijgen en de kosten te reduceren. We verwachten met alle ingezette acties aan de banknormen te voldoen”, aldus de woordvoerder.

Enkele maatregelen uit HMC Gezond zijn: onderzoek naar de mogelijkheden om het aantal operaties te verhogen, kritisch kijken naar de inhuur van externe medewerkers en ervoor zorgen dat patiënten “niet langer dan nodig” in het ziekenhuis blijven. HMC gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars.

Problemen blijven voorlopig

In het bericht aan de werknemers blijkt dat de problemen voorlopig aanhouden: “We hebben te maken met een personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en hogere kosten. Zowel voor de laatste maanden van dit jaar als voor 2024.” Financieel bestuurder Martijn Wiesenekker: “De verwachting is dat we in 2024 echt het verschil merken door al die initiatieven.”