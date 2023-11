HMC Kankercentrum ontvangt nieuwe topklinische erkenning

De hoofd-hals-oncologie van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft een nieuwe topklinische erkenning van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) ontvangen. De invoering van de snelpoli heeft onder meer een rol gespeeld in de erkenning.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 3.000 patiënten tumoren in het hoofdhalsgebied. Het HMC Kankercentrum behandelt zo’n 200 patiënten per jaar.

Snelpoli

Volgens het HMC speelt innovatie, waaronder de introductie van de snelpoli, een belangrijke rol in de STZ-erkenning. In de snelpoli werken verschillende afdelingen samen, waardoor behandelingen sneller worden gestart. “Door de invoering van de snelpoli is de diagnostiek, therapie en controle nu veel beter op elkaar afgestemd dan in de oude situatie,” vertelt KNO-arts en hoofdhals-chirurg Robert-Jan Sedee.

Ook de verschillende medisch specialisten, zoals de KNO-arts, kaakchirurg, verpleegkundig specialist, oncologie verpleegkundige, radiotherapeut, medisch-oncoloog en plastisch chirurg, werken intensiever samen. “Voorheen kon de voorbereiding voor de behandeling pas worden gestart als alle uitslagen binnen waren. Nu worden al tijdens het eerste bezoek van een patiënt die een grote operatie en of radiotherapie moet ondergaan, alle betrokken hoofd-hals specialisten bijeen gevraagd om mee te denken. De patiënt kan soms twee weken na de diagnose al beginnen met de behandeling. Dat was in de oude situatie ondenkbaar”, reageert radiotherapeut Jaap Zindler.

Minder capaciteitsverbruik

Doordat een deel van de diagnostische scans voortaan direct in het bestralingsmasker wordt gemaakt, worden dubbele onderzoeken voorkomen. “Met deze innovatie wordt minder capaciteit verbruikt van de afdeling radiologie en besparen we kosten. Uiteindelijk hopen we dat de snellere doorstroomtijden op de snelpoli ook leiden tot betere genezingskansen”, aldus Zindler.