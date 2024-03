HMC: nieuwe methode prostaatkanker leidt tot aanzienlijk minder behandelingen

HMC is met een vernieuwde behandeling bij prostaatkanker gestart. Door een hogere bestralingsdosis te gebruiken, vindt de bestraling gerichter plaats, zijn er minder behandelingen nodig en is de kans op terugkeer van de tumor kleiner.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Een studie uit Nederland toont aan dat gerichtere bestraling van de tumor met een hogere dosis – ‘tumorboosting’ – de kans op lokale terugkeer van de kanker vermindert. Een studie uit India onderzocht juist de rol van bestraling van het bekkengebied. De kans op uitzaaiingen naar de lymfeklieren blijkt een stuk kleiner na zo’n bekkenbestraling. Met als gevolg een hogere overlevingskans van de patiënt.

Vernieuwende behandeling

“De bevindingen uit deze studies hebben de basis gevormd voor de vernieuwende behandeling binnen HMC”, vertelt radiotherapeut-oncoloog Carmen Liskamp. “Tijdens deze zogeheten Hypoprime behandeling combineren we ‘tumorboosting’ en bestraling van de lymfeklieren in het bekkengebied. Niet alleen lijkt de overlevingskans van de patiënt hierdoor toe te nemen, er zijn ook veel minder bestralingen nodig. Slechts 5 in plaats van 25 tot 35. Dat komt neer op 2 weken behandelingen, in plaats van de gebruikelijke 5 tot 7 weken. De patiënt hoeft dus veel minder naar het ziekenhuis te komen.”

Geen hormoontherapie nodig

Specialisten van HMC Kankercentrum onderzoeken in deze studie of de nieuwe behandeling ertoe kan bijdragen dat minder – of zelfs helemaal géén – (langdurige) hormoontherapie nodig is. “Aan hormoontherapie kleven vaak vervelende bijwerkingen”, legt Liskamp uit. “Dit heeft invloed op de kwaliteit van leven. Als blijkt dat hormoontherapie straks niet meer noodzakelijk is, kunnen we deze verkorten of zelfs weglaten.” De radiotherapeut-oncoloog benadrukt dat mannen met hoog risico-prostaatkanker zelf de keuze hebben om deze nieuwe behandelmethode aan te gaan.