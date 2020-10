HMC stapt over naar publieke ERP-cloud

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) gaat een aantal kernprocessen vanuit de publieke cloud ondersteunen. Het ziekenhuis maakte bekend onder meer finance, procurement en supply chain management onder te brengen in Oracle Cloud ERP.

HMC maakt als eerste Nederlandse ziekenhuis de stap naar de cloud voor enterprise resource planning (ERP). De overstap past volgens het ziekenhuis in het streven om één van de meest innovatieve ziekenhuizen van Nederland te zijn. Door de ERP-omgeving in een modern innovatief jasje te stoppen, wil het ziekenhuis eenvoudig volledig inzicht in de eigen financiën en activiteiten te krijgen.

Innovatiekracht

De keuze voor de zogeheten Software as a Service (SaaS)-oplossing moet het Haagse medisch centrum helpen om bedrijfsmodellen en -processen snel aan te passen. Op die manier hoopt het ziekenhuis de kosten te verlagen en verder te innoveren.

“Wij kiezen ervoor de zorg écht anders te organiseren”, licht HMC-afdelingsmanager Patrick de Bruijn toe in een persbericht. “De stap naar de cloud past bij onze ambitie en we zijn er trots op dat we deze als eerste Nederlandse ziekenhuis, samen met Oracle, hebben kunnen zetten.”