HMC vliegt specialisten ouderengeneeskunde in op SEH

Op de SEH van HMC Westeinde komen jaarlijks meer dan twaalfduizend 70-plussers, ongeveer een kwart van alle patiënten op de SEH. “Die zijn niet allemaal kwetsbaar, maar hoe ouder iemand is, hoe meer kans zij hebben op onderliggende klachten,” vertelt Gerard Jan Blauw van HMC, als internist gespecialiseerd in ouderengeneeskunde en als hoogleraar interne geneeskunde verbonden aan LUMC. Een oudere patiënt heeft vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Blauw: “Een 80-jarige patiënt komt bijvoorbeeld met klachten van een luchtweginfectie op de SEH, maar blijkt ook dementie te hebben. Deze patiënt kan dan mogelijk op een andere plek en op een andere manier betere zorg krijgen dan in het ziekenhuis.”

Kwetsbaarheidsscore

In de SEH-triage heeft HMC een extra screeningsinstrument ontwikkeld waarmee de verpleegkundige binnen een minuut met een kwetsbaarheidsscore kan bepalen of een oudere patiënt een potentieel kwetsbare patiënt is met onderliggende klachten en of een extra diagnose van de specialist ouderengeneeskunde zinvol is.

De specialist bepaalt vervolgens in overleg waar de beste zorg kan plaatsvinden. Blauw: “Daarmee is dit project een nieuw voorbeeld van het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.” Die juiste zorg op de juiste plek kan het ziekenhuis zijn, maar dat is zeker voor de oudere patiënt niet altijd het geval. “Bij een acute ziekenhuisopname hebben ouderen vaker complicaties en moeten zij bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis blijven, zeker als ze kwetsbaar zijn.”

Scholingsprogramma

De specialisten ouderengeneeskunde starten op 1 februari en werken van 8.00 tot 20.00 uur op weekdagen op de SEH van HMC. Met een internist ouderengeneeskunde, werkzaam in het ziekenhuis en een specialist ouderengeneeskunde die werkzaam is in een Haags verpleeghuis en in het ziekenhuis wordt gedetacheerd, komen de specialisten uit zowel de eerste als tweedelijnszorg. “Zo kunnen zij hun kennis en kunde op de SEH delen en een brug slaan naar zowel de eerste- als tweedelijnszorg”, aldus het HMC.

Om het bewustzijn van de zorg voor ouderen te vergroten, volgen verpleegkundigen en artsen van de acute afdelingen van HMC een scholingsprogramma om onderliggende aandoeningen bij kwetsbare ouderen eerder te herkennen.