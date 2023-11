Hoe de fusiepoging van Kuipers’ Erasmus MC en LUMC mislukte

Kuipers deed het LUMC tweemaal een aanbod om te fuseren, zo blijkt uit een reconstructie van Zorgvisie in samenwerking met het Leidsch Dagblad. De eerste keer was in 2015, als reactie op de fusie van de Amsterdamse ziekenhuizen AMC en VUmc. Samen zullen zij net iets groter zijn dan Rotterdam. Fusie tussen LUMC en Erasmus MC is volgens Kuipers de enige juiste reactie, zegt hij bij een ontmoeting met het LUMC-bestuur in 2015. “Het kan niet zo zijn dat Amsterdam de grootste wordt”, zou de toelichting van Kuipers zijn geweest op zijn plan om ‘zijn’ Erasmus MC te laten fuseren met het LUMC.

Fusie Erasmus MC-LUMC mislukt

Uiteindelijk doet het LUMC in 2020 de deur dicht. In de perceptie van Leiden ontbreekt een klimaat van elkaar over en weer wat gunnen; LUMC vreest een overname. Het LUMC houdt vast aan de strategie van gefocuste samenwerking. Die sluit fusie uit. Daar waar het inhoudelijk het beste uitkomt, werkt Leiden samen met het Amsterdam UMC (kinderhartchirurgie), het Antoni van Leeuwenhoek, UMC Utrecht of het Erasmus MC. Altijd op basis van de inhoud, want daar lopen specialisten warm voor. Rotterdam is dus niet per se een voorkeurspartner.

Rechtszaak kinderhartchirurgie

De mislukte fusie leidt wel tot veel ergernissen over en weer. Die speelt ook door in het dossier over de concentratie van de kinderhartchirurgie. Kuipers speelt hierin als bestuurder een hoofdrol in het krachtenveld van umc’s die elkaar aantrekken en afstoten. Over de kinderhartchirurgie neemt Kuipers later als minister in 2023 het besluit om te concentreren naar Rotterdam en Groningen. Leiden en Utrecht vallen buiten de boot. De rechtszaak daarover, een versnelde bodemprocedure, dient op 30 november. Dan kijken de rechters of de selectieprocedure wel zorgvuldig is geweest en of het besluit goed is onderbouwd.