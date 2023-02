Hoger salaris voor personeel huisartsenzorg

Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023.

Daarnaast krijgt het personeel een hogere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, deze gaat naar 0,21 euro per kilometer.

Zorgverzekeraars

De loonsverhoging leidt voor werkgevers in de huisartsenzorg tot substantieel hogere personeelskosten. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) volledig en zonder korting doorvertalen in de prijzen en contracten met zorgaanbieders. De NZa heeft de OVA reeds verwerkt in de tarieven vanaf januari 2023.