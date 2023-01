LHV zegt alsnog ja tegen IZA

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaat alsnog het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekenen. Dat is de uitkomst van een landelijke ledenvergadering dinsdagavond. “De LHV gaat vanaf nu volop in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZA uit te werken”, laat de vereniging op haar website weten.

Een ruime meerderheid stemde voor het ondertekenen van het IZA. De ja-stemmers vertegenwoordigden 83 procent van de leden. Investeringen van zorgverzekeraars in de Avond-, Nacht- en Weekendzorg (ANW) én afspraken over meer tijd voor de patiënt, dat waren belangrijke redenen voor de huisartsen om vóór te stemmen.

Verder werken aan vertrouwen

“Met deze overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder”, zegt LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. “Met alle leden, ook de bezorgde en kritische. We beseffen dat dit pas de eerste, goede stap is. Samen met alle IZA-partijen kunnen we nu verder werken aan vertrouwen en aan de noodzakelijke oplossingen voor de huisartsenzorg. Het signaal dat we als huisartsen op 1 juli luid en duidelijk hebben laten horen op het Malieveld heeft mede gezorgd dat we aan de IZA-tafels dit resultaat hebben weten te boeken.”

Tarieven

In september zeiden de ambassadeurs in de ledenvergadering nog ‘Nee, tenzij’. De meeste andere veldpartijen tekenden half september. De huisartsen hadden twee belangrijke voorwaarden. In de tussentijd hebben de NZa en de zorgverzekeraars stappen voor de ANW-zorg en Meer tijd voor de Patiënt gezet. “De NZa-tarieven zijn gemiddeld 30 procent gestegen en daarmee voldoende voor het afronden van het ANW-actieplan van de huisartsen. Het aanbod dat nu op tafel ligt van de zorgverzekeraars biedt huisartsen de mogelijkheid om Meer tijd voor de Patiënt op verschillende manieren te realiseren in de praktijk met en een start binnen een jaar. Het aanbod van de verzekeraars is direct verbonden aan het tekenen van de huisartsen”, aldus de LHV.

Het LHV-bestuur liet eerder al weten positief te zijn over het resultaat van de onderhandelingen voor het IZA.