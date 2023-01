LHV-bestuur positief over behaald onderhandelresultaat

Het bestuur van de LHV is positief over de afspraken die het afgelopen half jaar zijn gemaakt in het kader van het Integraal Zorg Akkoord.

Een aantal belangrijke voorwaarden is concreet ingevuld, waardoor het bestuur van mening is dat de huisartsen nu wel hun handtekening onder het IZA kunnen zetten.

Bestuursvoorzitter Aard Verdaasdonk: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat het IZA ons een kans biedt om de huisartsenzorg voor nu en in de toekomst te kunnen bewerkstelligen. Dit is een kans om ook met andere partijen, die voor het eerst allemaal tegelijk aan tafel zitten, goede afspraken te maken.’

De Landelijke Ledenvergadering van de LHV zal dinsdag namens de 14.000 aangesloten huisartsen stemmen over het IZA. De Landelijke Ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de 19 afdelingen en vertegenwoordigers van de LOVAH (vereniging van huisartsen in opleiding). Iedere afdeling vaardigt 2 ambassadeurs af naar de Landelijke Ledenvergadering, waarvan er één namens de afdeling een stem mag uitbrengen.

Peiling

De uitkomst van de stemming door leden van de LHV op 16 september was ‘Nee, tenzij’. Onlangs heeft de LHV heeft een peiling gehouden onder de 1066 huisartsen die een van de twee webinars volgden op 12 en 17 januari. Op basis daarvan zegt 65 procent voor het IZA te stemmen, 18 procent tegen en 13 procent weet het niet. Intussen zijn er op Linkedin en andere sociale media verhitte discussies gevoerd door veel tegenstanders van het IZA. Er gaan veel stemmen op om eerst betere afspraken af te dwingen en daarna pas het IZA te ondertekenen.

Tarieven en MTDVP

Het bestuur van de LHV zegt intussen op twee punten al belangrijke successen te hebben binnen gehaald: Meer tijd voor de Patiënt en de verdeling van de Avond-, Nacht- en Weekenddiensten. De invoering van MTVDP zou volgens berekeningen van de huisartsen 340 miljoen per jaar moeten kosten en deel moeten uitmaken van de basishuisartsenzorg. Eerst verhoogde de NZa de maximumtarieven in de avond, nacht en het weekend met gemiddeld 32 procent. Op 15 december lieten de zorgverzekeraars weten akkoord te zijn met de eisen van de huisartsen: 100 procent tarief vanaf de start van MTVDP en alle huisartsen kunnen uiterlijk 1 januari 2024 deelnemen. Eis van de zorgverzekeraars is wel dat de LHV het IZA ondertekent. De rest van de afspraken zal concreet moeten worden gemaakt na ondertekening van het IZA.

Ja of nee?

Op dit moment werpt eerstelijnsorganisatie InEen, die het IZA wel heeft ondertekend, zich op als spreekbuis namens de huisartsen. De LHV hamert er steeds op dat de huisartsen hun rol als gesprekspartner definitief verliezen als de leden het IZA verwerpen. De LHV laat weten: ‘De afspraken die de LHV binnen het kader van IZa heeft gemaakt krijgen in dat geval wel een andere uitwerking. Dat gaat in de regel betekenen dat er een ander tempo wordt gehanteerd op bijv. de landelijke afspraken MTVDP, de ANW-vergoedingen en ook de gelden die daarvoor gereserveerd zijn. Als we wel tekenen dan kunnen we ons beroepen op wat wij hebben geconcretiseerd en waar een inspanningsverplichting ligt bij verzekeraars.’

Kritische huisartsen, zoals de groep ‘Help de huisarts verzuipt’, zijn tegen ondertekening. Zij vinden de afspraken nog steeds te vaag en bovendien vrezen ze een karrevracht aan nieuwe eisen en administratie vanuit de kant van de zorgverzekeraars.