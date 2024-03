Hogeschool Inholland en Spaarne Gasthuis werken samen aan lectoraat

Hogeschool Inholland en het Spaarne Gasthuis stellen samen een lector innovatie in de oncologische (netwerk) zorg aan. Per 1 april start Harmieke van Os-Medendorp bij zowel Inholland als bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Van Os-Medendorp staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Innovatie in de oncologische (netwerk)zorg. In het lectoraat staan drie thema’s centraal: preventief denken en handelen in de oncologische zorg, innovatie in de oncologische zorg en verbeteren en versterken van het onderwijs.

“Ik richt me op de vraag hoe we de oncologische (netwerk)zorg en het verpleegkundig onderwijs met evidence based practice kunnen versterken om daarmee de kwaliteit van zorg van oncologische patiënten te verbeteren”, aldus de nieuwe lector.

Promotie aan de Universiteit Utrecht

Van Os-Medendorp startte in de praktijk als verpleegkundige, werkte daarnaast als docent en bouwde toen aan een indrukwekkende staat van dienst als onderzoeker. Zo promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar verpleegkundige zorg voor mensen met huidaandoeningen en jeuk. Vijf jaar geleden stapte ze over naar het hoger beroepsonderwijs. Ze werd hoofddocent/onderzoeker en later associate lector Verpleegkunde en Gepersonaliseerde zorg bij hogeschool Saxion.