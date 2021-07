Inwoners New York krijgen 100 dollar voor coronaprik

Interessant voor u

Metingen door de brandweer brachten geen gaslucht aan het licht, Wat het dan wel is geweest, kon een woordvoerder zeggen. In totaal werden zo’n vijftig mensen tijdelijk geëvacueerd en buiten opgevangen. (ANP)

De negen regio’s die naar ernstig zakken, zijn Friesland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Limburg-Noord. Zij voegen zich bij Drenthe. Die provincie blijft op ernstig staan. Hoogste risiconiveau In veertien regio’s blijft het hoogste alarmniveau van kracht. Dit zijn Groningen, IJsselland, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, […]

West-Friese familievereniging haalt papieren overwinning op NZa

De fusie tussen zorgorganisaties Wilgaerden (ouderenzorg) en LeekerweideGroep (gehandicaptenzorg) krijgt bij nader inzien niet de goedkeuring van de NZa. In de stukken die de organisaties aanleverden, hebben ze onvoldoende aangetoond dat de familievereniging betrokken is in de besluitvorming.