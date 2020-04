Honderden fysio’s vragen voorschot op noodgeld bij zorgverzekeraars

Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vecozo. Fysiotherapeuten waren dinsdag als eerste partij zorgaanbieders aan de beurt om al een vooruitbetaling aan te vragen. In de eerste dag meldden zich dus ongeveer 300 fysiotherapiepraktijken op een totaal van 5800 gecontracteerde praktijken.

Geluisterd

Ruim 5 procent vroeg dus vooruitbetaling aan. “Zorgverzekeraars Nederland is blij dat de fysiotherapeuten blijkbaar geluisterd hebben naar de oproep om je alleen te melden als je echt niet tot de maand mei kan wachten op de continuïteitsbijdragen”, zegt een woordvoerder. “Daardoor is het goed mogelijk om de zorgverleners die het echt nodig hebben snel te kunnen betalen.”

Reddingsplan

Zorgverzekeraars kwamen eerder in april met een reddingsplan om continuïteitsbijdragen te gaan uitkeren aan zorgaanbieders die hun reguliere zorg zien stilvallen door de corona-uitbraak. Dit om te voorkomen dat ze omvallen en als de reguliere zorg weer hervat wordt niet meer bestaan.

Percentages

Zorgaanbieders die geen coronazorg bieden, kunnen vanaf mei (met terugwerkende kracht vanaf maart en tot en met juni) een percentage van de normaal voorspelde omzet krijgen. Per deelsector zal dat percentage variëren tussen de 60 en 85 procent. De percentages worden later deze maand bekend. Zorgverzekeraars laten zich daarover adviseren door onderzoeksinstelling Gupta. Fysiotherapeuten zetten in op 80 procent. /het is de vraag of ze dat ook gaan krijgen.

Zorgverzekeraars en Vecozo krijgen in de afgelopen dagen vragen van zorgaanbieders over de hoogte. Een woordvoerder benadrukt dat ze begrip hebben voor die vragen, maar dat er nog even geduld nodig is. Bij de vooruitbetaling krijgen zorgaanbieders in eerste instantie 70 procent van de normale omzet in deze maanden.

Tandartsen en kraamzorgaanbieders

Fysiotherapeuten waren dinsdag als eerste aan de beurt om vooruitbetaling aan te vragen. Donderdag volgt de mondzorg. Vanaf maandag kunnen ook kraamzorgaanbieders en de wijkverpleegkunde zich melden. Ongecontracteerde zorgaanbieders komen later in april ook aan de beurt. Zij moeten wel net als de rest een soort tijdelijke Vecozo-overeenkomst sluiten om in aanmerking te komen voor geld.