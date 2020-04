Reddingsplan zorgverzekeraars moet zorgaanbieders in leven houden

Zorgverzekeraars gaan in de komende maanden miljarden euro’s uitkeren om zorgaanbieders overeind te houden. Verschillend per sector krijgen ze 60 tot 85 procent van hun normale omzet als continuïteitsbijdrage. Zo nodig worden die bijdragen al vooruit betaald.

Dit reddingsplan presenteren alle zorgverzekeraars samen op zondagmiddag. Het is bedoeld om alle zorgaanbieders die geen zorg leveren aan coronapatiënten en ook hun reguliere patiënten niet of niet volledig meer kunnen helpen met zorg die normaal vergoed wordt door de basisverzekering of de aanvullende verzekering, toch in de lucht te houden.

‘Hard nodig’

“We willen dat ze overeind blijven, want we hebben ze ook na de coronacrisis weer hard nodig. Daarom houden we de hand niet op onze beurs”, zeggen bestuurders Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Ruben Wenselaar (Menzis) in een interview met Zorgvisie.

Een voorwaarde is dat de aanbieders voor deze bijdrage voor verzekerde zorg niet ook aanspraak maken op Rijksregelingen, waarvoor loketten maandag open zullen gaan.

Miljarden

Zorgverzekeraars verwachten dat ze 1 tot 1,5 miljard euro per maand zal worden uitgekeerd aan tal van zorgaanbieders. Betalingen starten per 1 mei, met terugwerkende kracht tot 1 maart. Het programma loopt tot eind juni, maar kan eventueel verlengd worden. Eerder werd uitbetaling van declaraties al versneld om te zorgen voor voldoende geld bij de zorgaanbieders.

Percentages

Hoe hoog de bijdrage per zorgaanbieder precies is, hangt af van de branche waar die werkzaam in is. Hoeveel van de normale omzet is nodig om de vaste kosten te dekken en continuïteit te borgen? De zorgverzekeraars laten onderzoeksinstelling Gupta als onafhankelijke en objectieve partij kijken welk percentage voor welke branche passend is. Later in april worden de percentages en de manier waarop de zorg alsnog te declareren is bekend via brancheorganisatie.

Ongecontracteerd

Opvallend is dat ook ongecontracteerde zorgaanbieders in aanmerking komen voor de continuïteitsgelden. Ze moeten daarvoor wel een tijdelijk contract aangaan met de zorgverzekeraars. Dan kunnen ook zij hun continuïteit waarborgen door declaraties te doen.

De zorg die nog wel wordt verleend en gedeclareerd, wordt uiteindelijk verrekend met de continuïteitsbijdrage en de eventuele hogere zorgproductie in de maanden erna.

Vooruitbetaling

Zorgverzekeraars denken dat een deel van de zorgverleners direct al geld nodig heeft. Ze kunnen vanaf 14 april daarom ook vooruitbetaling aanvragen. Die vooruitbetaling bedraagt in eerste instantie 70 procent van de normaal vergoedde omzet.