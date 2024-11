Honderden geneesmiddelen bestempeld als onmisbaar

Agema wil maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de middelen die op de lijst staan beschikbaar blijven in Nederland, en heeft daarvoor enkele tientallen miljoenen opzijgezet. “Ik moet keuzes blijven maken en de prioritering die de lijst aanreikt helpt daarbij.” Wat die keuzes precies inhouden, is nog niet bekend.

Drie categorieën

De middelen zijn onderverdeeld in drie categorieën: vitaal, essentieel of noodzakelijk. Vitaal houdt in dat mensen overlijden als een medicijn niet binnen 48 uur beschikbaar is. Essentiële middelen hebben doden of een “sterk verhoogd ziektelast” tot gevolg als ze er niet in drie dagen tot drie maanden zijn. En noodzakelijke middelen zijn nodig “om het maatschappelijk verkeer binnen Nederland te waarborgen”. In die laatste categorie valt bijvoorbeeld antibraakmedicijn domperidon.

Volwassenen en kinderen

Voor volwassenen en kinderen zijn er aparte lijsten. Veel middelen, zoals zuurstof, paracetamol en morfine, komen op beide lijsten voor. Andere middelen staan op een van beide, zoals het choleravaccin, dat alleen voor kinderen als ‘essentieel’ is aangemerkt. De lijsten kunnen nog worden aangepast of aangevuld. (ANP)