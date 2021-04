Honderden zorgmedewerkers melden zich voor coronahulp aan Curaçao

Honderden mensen hebben aangeboden om mee te helpen met de coronazorg en -vaccinaties op Curaçao, waar de situatie de afgelopen weken steeds ernstiger is geworden. Via het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’ is een team samengesteld van 40 mensen, onder wie artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij vertrekken naar verwachting vrijdag vanaf Schiphol naar het Caribische eiland.

Zondag waren er al 350 aanmeldingen binnen, meldt het samenwerkingsverband, dat de hulp heeft opgezet op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. “Het is hartverwarmend dat zoveel mensen bereid zijn om direct te vertrekken. Dit zijn allemaal mensen met een zorghart”, zegt een woordvoerster van zorgnetwerk RegioPlus. Dat is een van de organisaties achter Extra handen voor de zorg, waarbij duizenden mensen zich al eerder hadden aangemeld om mee te helpen in de coronazorg.

Het Nederlandse team gaat op Curaçao waarschijnlijk zowel in het ziekenhuis helpen als met de coronavaccinaties. De precieze werkzaamheden hangen af van waar lokaal de grootste behoefte aan is.

Afgelopen weekend vertrokken ook al twintig artsen en verpleegkundigen vanuit Nederland om hun collega’s op Curaçao te ondersteunen. Daar komen er in de loop van de week nog meer bij.

“Toen we de berichten zagen uit Curaçao, wisten we dat wij konden helpen”, zegt projectleider Saskia Wooning. “We hebben geen moment geaarzeld en vrijdagavond direct een oproep naar de mensen in ons bestand verstuurd.” (ANP)