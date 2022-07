Hoogendijk vertrekt bij MantelzorgNL en wordt zorgbestuurder

Directeur-bestuurder Liesbeth Hoogendijk vertrekt per half november 2022 bij MantelzorgNL. Dat maakt de belangenorganisatie vandaag bekend. Hoogendijk heeft 10 jaar leiding gegeven aan MantelzorgNL. Binnenkort start zij als bestuurder van zorgorganisatie St Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort.

Liesbeth Hoogendijk: “Na bijna 10 jaar is er veel gedaan en bereikt met MantelzorgNL. Het thema is niet meer weg te denken uit beleid, de politiek, de media en de samenleving. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en tegelijkertijd blijft er nog steeds veel te doen.”

MantelzorgNL betreurt het aangekondigde afscheid van Hoogendijk. Elisabeth van Oostrum, voorzitter van de raad van toezicht: “Deze nieuwe start is haar van harte gegund, maar als MantelzorgNL nemen wij afscheid van een betrokken en deskundige bestuurder die zeer gemist zal gaan worden.” Er is nog geen opvolger van Hoogendijk. De werving hiervan wordt binnenkort opgestart.