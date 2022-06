Hooggerechtshof VS maakt eind aan landelijk recht op abortus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen. Door die zaak uit 1973 kregen vrouwen in heel de Verenigde Staten het recht op abortus. Dat het Hooggerechtshof die uitspraak nu nietig heeft verklaard, betekent dat vrouwen niet meer grondwettelijk het recht hebben om een abortus uit te laten voeren. Abortus wordt na deze uitspraak waarschijnlijk illegaal in de helft van de Amerikaanse staten.

In het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof stemden vijf van de negen rechters voor het schrappen van het landelijk recht op abortus. Het hof boog zich over de zaak naar aanleiding van een strenge abortuswet van de zuidelijke staat Mississippi.

Verdriet

De drie door de Democraten aangestelde rechters in het hoogste Amerikaanse rechtscollege lieten in een gezamenlijke verklaring weten het niet eens te zijn met het besluit. “Wat de exacte reikwijdte van de komende wetten ook is, één resultaat van de beslissing van vandaag is zeker: de inperking van de rechten van vrouwen en van hun status als vrije en gelijke burgers”, schrijven ze. “Met verdriet, voor deze rechtbank, maar meer voor de vele miljoenen Amerikaanse vrouwen die vandaag een fundamentele grondwettelijke bescherming hebben verloren. We zijn het er niet mee eens.”

Stembus

Volgens de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is het een “wrede uitspraak” die “schandalig en hartverscheurend” is. “Maar vergis je niet: de rechten van vrouwen en alle Amerikanen staan ​​in november op de agenda.” Dan gaan de Amerikanen opnieuw naar de stembus voor de verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. Oud-president Barack Obama: “Vandaag heeft het Hooggerechtshof niet alleen een bijna vijftig jaar oud precedent ongedaan gemaakt, maar heeft ook de meest intense en persoonlijke beslissing die iemand kan nemen gedegradeerd tot de grillen van politici en ideologen – het is een aanval op de essentiële vrijheden van miljoenen Amerikanen.”

Mike Pence

De Republikeinen daarentegen verwelkomen de beslissing. “Vandaag heeft het leven gewonnen. Door Roe vs Wade te verwerpen, heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het Amerikaanse volk het leven een nieuw begin gegeven. Nu we deze tweede kans op leven hebben gekregen, moeten we niet rusten en niet toegeven totdat de onschendbaarheid van het leven in elke staat in het land in de kern van de Amerikaanse wet is hersteld”, aldus voormalig vicepresident Mike Pence. De Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, zegt in een verklaring: “Dit is een historische overwinning voor de grondwet en voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. De beslissing is moedig en correct.”

Vechten

De toonaangevende abortusaanbieder in de Verenigde Staten, Planned Parenthood, zwoer vrijdag dat het ondanks het besluit van het Hooggerechtshof “nooit zou stoppen met vechten” voor mensen in nood. “We weten dat je op dit moment veel dingen voelt – pijn, woede, verwarring. Wat je ook voelt, het is oké. We zijn bij je en we zullen nooit stoppen met voor je te vechten”, twitterde de organisatie.

Het is voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus mag. Republikeinse staten zijn al bezig om het recht te verbieden of fors te beknotten. (ANP)