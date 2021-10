Hoogleraar Eerstelijnszorg met emeritaat

Na dertig jaar onderzoek neemt hoogleraar Eerstelijnszorg Victor Pop afscheid. Pop was de eerste Nederlandse arts die onderzoek deed naar postpartum depressie. Daarnaast deed hij onderzoek naar schildklieraandoeningen en de rol van het immuunsysteem tijdens de zwangerschap. 29 oktober houdt hij zijn afscheidsrede bij Tilburg University.

Roze wolk

Victor Pop vond het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten hun weg vinden in de zorgpraktijk. Hij reisde de wereld over om misinformatie over postpartum depressie te ontkrachten, gebrekkige kennis aan te vullen en een betere begeleiding van deze vrouwen te bepleiten. Met zijn boek ‘De mythe van de roze wolk’ maakte hij – samen met medeauteur Aja Leemans – zijn wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een breed publiek.

Naast het onderzoek naar postpartum depressie, specialiseerde Victor Pop zich in de zwangerschapsimmunologie en met name de rol die het immuunsysteem speelt bij de ontdekking van (latente) schildklierstoornissen. Ook onderzocht hij de rol die schildklieraandoeningen spelen bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen.

Brabant Studie

Victor Pop gaf leiding aan de Brabant Studie, de laatste in een reeks geboortecohortstudies waarin vrouwen en hun kinderen over langere tijd gevolgd worden. Ook hierin wordt onder meer de impact van vaak onopgemerkte schildklierproblemen in de zwangerschap op de neurocognitieve ontwikkeling van de kinderen onderzocht.

Huisarts

Tenslotte richtte hij huisartsenvereniging PoZoB op, dat als doel had om eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische of psychische aandoening te verbeteren.

Afscheid

Pop geeft 29 oktober zijn afscheidsrede getiteld Observational Perinatal Research: le principe des cycles intégraux du triple V. Deze is live en online bij te wonen.