Murray Cramm is hoogleraar persoonsgerichte zorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij zal per 1 mei 2022 zitting nemen in de raad van toezicht van Mijzo. Ze wordt tevens lid van de commissie kwaliteit & innovatie, zo laat de zorgaanbieder weten.

Murray Cramm volgt Kees Ahaus op, die afscheid neemt na het volmaken van twee zittingstermijnen als toezichthouder.