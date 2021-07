Hoogleraar Universiteit Twente nieuw lid raad van toezicht Marga Klompé

Interessant voor u

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders lijden aan diabetes type 2. Alleen wonen en gebrek aan sociale steun vergroten het risico op suikerziekte. Volgens de onderzoekers lopen mensen die alleen wonen zelfs net zo veel kans op diabetes als mensen met obesitas of een hoge bloeddruk. Het onderzoek doet ook uitspraken over bestaande diabetespatiënten. Een kleiner netwerk […]

Ergens in Nederland wordt maandag de 20 miljoenste prik tegen het coronavirus gezet. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag gemeld. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken. Het vaccinatieprogramma gaat de laatste tijd steeds langzamer. In de afgelopen week zijn ongeveer een miljoen prikken gezet, schat het coronadashboard. Dat zou het laagste […]

Nieuws

Chantal Goesten nieuwe bestuurder Stichting ZuidZorg

Per 1 december wordt Chantal Goesten bestuurder van Stichting ZuidZorg in Eindhoven. Zij volgt Charles Laurey op, die ZuidZorg bijna acht jaar heeft geleid. Laurey legt de functie neer vanwege zijn pensionering. Dat meldt de raad van toezicht van Stichting ZuidZorg op 26 juli. Chantal Goesten (1977) werkt nu vijf jaar bij ZuidZorg. Ze is […]